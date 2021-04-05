Неизвестный обстрелял детей на площадке под Петербургом

Неизвестный открыл огонь по игравшим на площадке детям в Кингисеппе Ленинградской области. Пострадал мальчик 10 лет. Открыто уголовное дело.

ЧП произошло на улице Октябрьской в воскресенье, 4 апреля, но известно об этом стало только в понедельник. Некий человек умышленно по крайней мере один раз выстрелил из неизвестного оружия в играющих на площадке детей.

Десятилетний мальчик получил ранение в шею. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье УК РФ УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Полиция ищет стрелка и выясняет все обстоятельства произошедшего.