Неизвестный облил кислотой молодую пару и школьника в Домодедове

В Домодедове неизвестный плеснул в лицо девушке и парню, предположительно, серную кислоту. Пострадал и соседский ребенок, оказавшийся рядом. Все трое госпитализированы с химическими ожогами. Момент нападения попал на видео. Подмосковный СК начал проверку.

Неизвестный напал на девушку и парня рано утром в понедельник, 21 марта. Он вылил на них неизвестную жидкость. По предварительным данным СК, это была серная кислота.

Злоумышленник подкараулил девушку и парня, когда они выходили из подъезда. Жидкость также попала на кисти рук 11-летнего школьника, проходившего мимо.

Преступнику удалось скрыться. Полиция ищет его.

«Органами МВД осуществляется розыск нападавшего. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила старший помощник главы СК по Московской области Ольга Врадий.

Мать пострадавшей сообщила «360», что направляется к дочери в больницу. Она пока не знает, при каких обстоятельствах совершили нападение и кто может стоять за этим.

«Мне сейчас только сообщили, я вообще не знала, кто это и что это. Сейчас приеду и на месте буду узнавать», — сказала мать пострадавшей.

При этом подтвердила, что в результате нападения пострадал парень ее дочери, с которым она встречается уже год.

«Он тоже пострадал, лицо. Но она пострадала больше, сказали», — сообщила женщина.

Сейчас все трое пострадавших находятся в больнице с ожогами различных частей тела.

В конце прошлого года похожий случай произошел в Санкт-Петербурге.