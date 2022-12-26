Криминал 26 декабря 2022, 18:50 Неизвестный напал с ножом на пенсионерку и ее внука в Челябинской области

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Неизвестный человек напал с ножом на пенсионерку и ее несовершеннолетнего внука в деревне Моховички в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, нападавший пробрался в частный дом, где находились 66-летняя бабушка и ее 14-летний внук. Он нанес им ножевые удары в область груди.

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Пострадавшие доставлены в областную больницу, им оказывают необходимую помощь.

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