26 декабря 2022, 18:50
Неизвестный напал с ножом на пенсионерку и ее внука в Челябинской области
Неизвестный человек напал с ножом на пенсионерку и ее несовершеннолетнего внука в деревне Моховички в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, нападавший пробрался в частный дом, где находились 66-летняя бабушка и ее 14-летний внук. Он нанес им ножевые удары в область груди.
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Пострадавшие доставлены в областную больницу, им оказывают необходимую помощь.
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Челябинская область
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