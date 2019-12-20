Неизвестный напал на прохожего в Гольянове

В районе Гольяново на востоке Москвы неизвестные с ножом напали на местного жителя, сообщил источник «360». Мужчина получил ранение, ему вызвали скорую помощь.

По словам собеседника телеканала, нападение произошло возле магазина. Нападавшие устроили потасовку и разбили стеклянные бутылки.

Все произошло у магазина «Пятерочка» по улице Уральской, дом 8.

Другие подробности неизвестны.

Накануне в Подмосковье задержали двух подозреваемых в убийстве ювелира из Одинцова. Мужчина пропал в конце ноября, а 13 декабря на берегу реки Рузы нашли его туловище без головы и кистей рук. По версии следствия, перед смертью ювелир встречался с задержанными в торговом центре в Москве. Знакомые там же зарезали его и расчленили тело. Фрагменты они вынесли из торгового помещения в сумках. Затем части тела отвезли в Подмосковье, где и оставили на берегу реки.