Неизвестный нанес 9 ножевых ранений школьнику в Таганроге
В Таганроге Ростовской области неизвестный напал с ножом на 15-летнего школьника. Об этом сообщил сайт Privet-Rostov.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Нападение произошло в конце февраля этого года. Как сообщил портал «Дни.ру», подросток получил девять ножевых ранений, однако смог отбиться от злоумышленника.
Юноша добежал до дома, родители вызвали ему скорую помощь. Подростка доставили в местную больницу, сообщил сайт VSE42.ru.