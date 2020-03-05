Неизвестный нанес 9 ножевых ранений школьнику в Таганроге

Нападение произошло в конце февраля этого года. Как сообщил портал «Дни.ру», подросток получил девять ножевых ранений, однако смог отбиться от злоумышленника.

Юноша добежал до дома, родители вызвали ему скорую помощь. Подростка доставили в местную больницу, сообщил сайт VSE42.ru.