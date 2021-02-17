Неизвестный на Кубани ограбил 101-летнего ветерана

Полиция на Кубани разыскивает грабителя, который лишил 101-летнего ветерана всех сбережений. Глава региона настоял, чтобы этому делу уделили особое внимание.

Во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова, похитив все его сбережения. Глава региона написал, что попросил правоохранителей найти грабителя и наказать по всей строгости закона. А пока те будут работать, поручил оказать пострадавшему помощь.

«Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление местонахождения злоумышленника», — говорится в релизе ГУМВД по Краснодарскому краю.

Также в своем посте глава Краснодарского края сообщил подробности из военного прошлого ветерана. Кондратьев напомнил, что Терехов ушел на фронт еще молодым парнем, сражался за родину и общее будущее. Он недоумевает, как можно покуситься на самое ценное, что у нас есть, — на память о ветеранах и на них самих.