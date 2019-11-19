  • Неизвестный изнасиловал воспитанницу детского дома в Петербурге

    19 ноября 2019, 02:33

    Ирина Нагайникова

    16-летняя воспитанница детского дома заявила в полицию об изнасиловании, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Неизвестный изнасиловал воспитанницу детского дома в Петербурге

    Девушка рассказала, что неизвестный изнасиловал ее в гостинице «Горные вершины» на Выборгском шоссе, а затем сел в иномарку и скрылся.

    Предполагаемому насильнику около 30 лет на вид.

    Правоохранители изъяли отпечатки пальцев, одежду, а также постельное белье из гостиничного номера, где якобы произошло преступление.

    Как сообщил сайт «Петербургский дневник», установлен автомобиль, на котором уехал мужчина. Это Hyundai Solaris, который принадлежит 23-летней петербурженке.

    Вопрос об уголовном деле решается, сообщил портал «Дни.ру».