Неизвестный изнасиловал воспитанницу детского дома в Петербурге
16-летняя воспитанница детского дома заявила в полицию об изнасиловании, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Девушка рассказала, что неизвестный изнасиловал ее в гостинице «Горные вершины» на Выборгском шоссе, а затем сел в иномарку и скрылся.
Предполагаемому насильнику около 30 лет на вид.
Правоохранители изъяли отпечатки пальцев, одежду, а также постельное белье из гостиничного номера, где якобы произошло преступление.
Как сообщил сайт «Петербургский дневник», установлен автомобиль, на котором уехал мужчина. Это Hyundai Solaris, который принадлежит 23-летней петербурженке.
Вопрос об уголовном деле решается, сообщил портал «Дни.ру».