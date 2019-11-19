Неизвестный изнасиловал воспитанницу детского дома в Петербурге

Девушка рассказала, что неизвестный изнасиловал ее в гостинице «Горные вершины» на Выборгском шоссе, а затем сел в иномарку и скрылся.

Предполагаемому насильнику около 30 лет на вид.

Правоохранители изъяли отпечатки пальцев, одежду, а также постельное белье из гостиничного номера, где якобы произошло преступление.

Как сообщил сайт «Петербургский дневник», установлен автомобиль, на котором уехал мужчина. Это Hyundai Solaris, который принадлежит 23-летней петербурженке.

Вопрос об уголовном деле решается, сообщил портал «Дни.ру».