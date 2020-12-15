Неизвестный избил женщину в подъезде Красноярска. Видео

Мужчина жестоко избил женщину в подъезде одного из дома в Красноярске. Момент расправы попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как женщина в белом пальто подходит к лифту. За ней идет мужчина в темном пуховике и с маской на лице.

Он неожиданно на нее нападает и сбивает с ног. Неизвестный наносит местной жительнице удары по лицу, голове и телу. После этого он уходит. Девушка поднялась, вбежала в лифт, потом вернулась и собрала выпавшие из пакета продукты и уехала.

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, нападение произошло в микрорайоне Белые Росы. Издание «Тайга.инфо» уточнило, что все случилось вечером 14 декабря в Свердловском районе, на улице Карамзина, в доме № 23.

Полиция узнала о жестком избиении от очевидца. Сама пострадавшая к стражам порядка не обращалась. Сотрудники МВД проводят проверку. Они выясняют личность нападавшего и его местонахождение.

Сайт kр.ru написал, что девушка получила травмы и обратилась к врачам.