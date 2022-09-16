Мужчина избил и ограбил петербуржца в лесполосе | 360°

Криминал 16 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина избил и ограбил петербуржца в лесполосе

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Житель Санкт-Петербурга стал жертвой нападения в лесополосе. Злоумышленник девять раз ударил его по голове и забрал ценности, сообщила газета Neva.Today.

Происшествие случилось еще в начале сентября, но пострадавший обратился в полицию лишь 13 сентября. По его словам, неизвестный забрал у него наличку и смартфон, а также заставил жертву перевести деньги с банковской счета. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

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Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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