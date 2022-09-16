Мужчина избил и ограбил петербуржца в лесполосе | 360°

Все новости

Спецоперация

16 сентября 2022, 17:14

Число жертв после удара ВСУ по Херсону превысило 10 человек

Подмосковье

16 сентября 2022, 17:08

Бизнесменам из Пущина расскажут об актуальных мерах поддержки

Реклама

Мир

16 сентября 2022, 17:05

Германия согласилась взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Европы

Общество

16 сентября 2022, 17:02

ЦБ назвал ипотечные ставки ниже 1% введением в заблуждение заемщиков

Мир

16 сентября 2022, 17:00

Эвакуация жителей сел Киргизии началась на границе с Таджикистаном

Подмосковье

16 сентября 2022, 16:56

Подмосковный проект цифровизации тарифного регулирования номинировали на всероссийскую премию

Спецоперация

16 сентября 2022, 16:54

Обязательства не включены. Помощь НАТО не даст Украине никаких гарантий

Происшествия

16 сентября 2022, 16:54

Крупный пожар на складе произошел в Подольске

Подмосковье

16 сентября 2022, 16:48

Более 260 подмосковных водителей автобусов устроились на работу по программе «Приведи друга»

Криминал

16 сентября 2022, 15:55

Мужчина избил и ограбил петербуржца в лесполосе

Читать 360tv в

Житель Санкт-Петербурга стал жертвой нападения в лесополосе. Злоумышленник девять раз ударил его по голове и забрал ценности, сообщила газета Neva.Today.

Происшествие случилось еще в начале сентября, но пострадавший обратился в полицию лишь 13 сентября. По его словам, неизвестный забрал у него наличку и смартфон, а также заставил жертву перевести деньги с банковской счета. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

Реклама

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Реклама

Санкт-Петербург

Ограбления

Мужчины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама