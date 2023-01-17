Криминал 17 января 2023, 15:54 Неизвестные жестоко убили лося в Подмосковье Борец с браконьерами: изуродованный труп лося нашли в мусорном контейнере в Подмосковье Телеканал «360»

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Останки лося нашли в одном из мусорных контейнеров между рабочим поселком имени Цюрупы и поселком Вырыпаево в Воскресенском городском округе Подмосковья. Судя по всему, животное жестоко убили. Об этом «360» сообщил борец с браконьерами Алексей Герасимов.

Обезображенный труп лося обнаружили днем 17 января.

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«Приехали просто мусор выкинуть, а там — бац. Охота на лося уже давным-давно закрыта, поэтому это четко браконьерский вариант», — заявил Герасимов.

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По словам мужчины, он связался с Госохотинспекцией и рассказал о случившемся.