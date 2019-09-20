  • Неизвестные застрелили брянских сотрудников спецсвязи и подожгли отдел

    20 сентября 2019, 12:34

    Дарья Бунякова

    Двух сотрудников спецсвязи решили ограбить неизвестные в Брянске. Мужчин застрелили, а следы преступления злоумышленники решили скрыть поджогом. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
    Неизвестные застрелили брянских сотрудников спецсвязи и подожгли отдел

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    Нападение произошло ночью 20 сентября в отделе специальной связи Брянска. Неизвестные застрелили двух сотрудников, которые были на дежурстве, а затем подожгли служебное помещение. Таким образом убийцы хотели скрыть следы преступления и кражи денег .

    После случившегося возбудили уголовные дела об «Убийстве» и «Умышленном уничтожении или повреждение имущества». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Преступников разыскивают.

    Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на СК, убийство произошло на станции Брянск-Орловский. Мужчины напали на сотрудников, которые занимаются доставкой почтовых отправлений.