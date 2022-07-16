Неизвестные заманивали девушек на лже-кастинг «Холостяка»

Правоохранители предотвратили похищение девушек в Москве. По данным Telegram-канала Baza, их пытались затащить в чужой дом под предлогом кастинга на телешоу.

«Организаторы» сначала раздавали листовки на Арбате. На них была указана информация о кастинге в шоу «Холостяк» и ссылка на закрытый чат в Telegram.

Одна из возможных жертв злоумышленников рассказала Baza, что в группе было 60 девушек и один представитель «организаторов». Он сообщил, что к кастингу все готово, и участницам чата нужно приехать в вечерних образах 14 июля к метро «Медведково». Однако точное место проведения отбора девушкам так и не назвали.

В назначенное время участниц чата действительно ждала машина. Но к месту «кастинга» девушек так и не повезли. К «организатору» подошли люди, которые представились сотрудниками телеканала, а также правоохранители. Они выяснили, что мужчина не имеет отношения к телепроекту, а девушек хотели отвезти на несуществующий кастинг.

Авторы Telegram-канала Baza сообщили, что участниц чата планировали доставить в загородный дом в Подмосковье. Что там планировали делать с девушками — неизвестно.