Неизвестные закупились едой и одеждой на деньги с карт пенсионеров

В четверг, 22 октября сразу несколько пожилых людей обратились в полицию с сообщениями о пропаже денежных средств с их банковских карт. 72-летняя женщина рассказала, что ее картой расплатились за доставку еды из сервиса «Яндес.Еда» с 16 по 20 октября.

За счет 70-летнего мужчины, который живет в Колпино, злоумышленники приобрели одежду на сайтах Lamoda и Wildberries на 95 тысяч рублей в августе этого года. Пенсионер пояснил, что на его телефоне не установлены приложения этих сервисов. Так как оповещения от банка отключены, о пропаже он узнал, только когда собрался снимать пенсию, пишет «Царьград».

В настоящий момент показания рассматриваются для возбуждения дела. Полиция принимает все необходимые меры, чтобы найти и задержать злоумышленников.