Неизвестные забили тюменца до смерти за дерганье ручки в ресторанном туалете

Трагедией закончился поход супругов в один из ресторанов Тюмени. Муж пошел в туалет, где дернул запертую дверь. После этого неизвестные начали его избивать. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Все происходило в банкетном зале в Platinum около полуночи 15 ноября. Сайт «72.ru» написал, что 39-летний Николай Нечаев пошел в туалет. Он дернул дверь одной из кабинок, но она была заперта. Находившийся там человек грубо спросил мужчину, зачем он это сделал. Потом агрессор накинулся на Нечаева с кулаками. Тот не ожидал и упал. Добивать жертву продолжили еще несколько человек.

«На минутку он пришел в себя и спросил того посетителя: „За что ты меня ударил?“ А потом, кажется, потерял сознание. Они били моего мужа как профессионалы — четко в голову. Били, чтобы вырубить», — рассказала Полина Нечаева, супруга погибшего.

По ее словам, мужу пытались помочь до приезда скорой. Жена делала ему искусственное дыхание. Другой посетитель тоже пробовал реанимировать пострадавшего. Однако его не удалось спасти.

Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил Znak.com. Известно, что Нечаев — бывший военный. У него остались сын и дочь.