Неизвестные взорвали банкомат и украли более 600 тыс рублей в Ленобласти
Злоумышленники взорвали банкомат, предварительно залив краской камеру видеонаблюдения, и украли более полумиллиона рублей. Инцидент произошел в деревне Марьино. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Неизвестные проникли в офис, где стоял банкомат, вырвав решетку на окне. Всего они унесли 610 тысяч рублей. По отпечаткам пальцев удалось установить личность одного из преступников. Раньше он работал уборщиком в компании в этом офисе. Правоохранители завели уголовное дело.