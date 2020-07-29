Неизвестные взорвали банкомат и украли более 600 тыс рублей в Ленобласти

Неизвестные проникли в офис, где стоял банкомат, вырвав решетку на окне. Всего они унесли 610 тысяч рублей. По отпечаткам пальцев удалось установить личность одного из преступников. Раньше он работал уборщиком в компании в этом офисе. Правоохранители завели уголовное дело.