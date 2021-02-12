Неизвестные вынесли более 4 млн из квартиры пенсионерки в Иванове

Двое мужчин украли у 81-летней жительницы Иванова более четырех миллионов рублей. Пенсионерка хранила деньги в стиральной машине, сообщил «Царьград».

Неизвестные пришли домой к пожилой женщине и предложили купить бытовую технику по низким ценам. Пенсионерка впустила мужчин в квартиру, поговорила с ними и согласилась на телевизор, газовую плиту, пылесос и микроволновую печь. За эти товары она отдала 35 тысяч рублей и действительно их получила.

Спустя время пенсионерка обнаружила, что у нее пропали все сбережения, хранившиеся в кладовке в старой стиральной машине. У нее исчезли 4,44 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут злоумышленников.