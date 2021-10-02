Неизвестные выкинули из электрички и жестоко избили мужчину в Подмосковье

Двое неизвестных жестоко избили нетрезвого мужчину на железнодорожной станции Поварово в Подмосковье. По словам очевидцев, они вытолкнули его из электрички, разделили, а потом жестоко пинали ногами. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

О проверке сообщили и УТ МВД по ЦФО. В ведомстве рассказали, что избитый мужчина сейчас находится в больнице.

По предварительным данным, у потерпевшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с двумя незнакомыми пассажирами электрички, которые напали на него и нанесли травмы.

По данным издания «Подъем», девушка, которая стала очевидцем случившегося предположила, что мужчину предположительно избили из-за кражи.

«Приехала электричка на Москву, его, я так понимаю, просто оттуда выперли и раздели. Я услышала крики, подошла, и такая картина. Молодой человек уже еле живой, по голове ногами получает», — сообщила она.