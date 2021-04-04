Неизвестные вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище

Неизвестные вскрыли колумбарий и повредили административное здание на кладбище в центре Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Теперь полиция выясняет, кто и как осквернил кладбище.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств повреждения колумбария на одном из кладбищ в центральной части Москвы и административного здания», — рассказали в МВД.

Сообщение о ЧП на Ваганьковском кладбище поступило в субботу, 3 апреля, в 10:00, написало агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Злоумышленники вскрыли несколько урн с прахом и три кабинета в административном здании.

Ущерб и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 60-летний мужчина издевался над статуями ангелов на старинном кладбище в Санкт-Петербурге. Подтолкнуть его к вандализму могли психические расстройства или несостоятельность в жизни.