Неизвестные в Подольске обстреляли автомобиль с ребенком внутри

В Подольске неизвестный обстрелял автомобиль, в котором находился ребенок. В результате у полуторагодовалого мальчика остались на лице глубокие порезы. Прокуратура Московской области организовала проверку случившегося.

«Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов установят причины и условия произошедшего. Об этом случае в соцсетях рассказала мать ребенка, которая вместе с ним ехала в этой машине.

«5 ноября 2020 года около 12:30 часов, мы с маленьким ребенком (1 год 8 месяцев) на машине ехали по Симферопольскому шоссе по направлению г. Серпухов. <…> В районе 33 километра автомагистрали М-2 „Крым“ автомобиль догнала машина под управлением неизвестных лиц, <…> и миганием фар „потребовала“ уступить дорогу», — написала женщина в Instagram.

Она отметила, что водитель не соблюдал дистанцию и скоростной режим, а машина была без номеров. Позже неизвестные поравнялись с семейным автомобилем, выстрелили в переднее стекло и быстро уехали вперед. Женщина рассказала, что салон был весь в крови. С ее слов, осколки стекла разбили нос и рот ребенка и оставили глубокие порезы.