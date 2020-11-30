Неизвестные в медицинских масках потребовали у китаянки в Москве фуру цветов и 150 млн рублей

Четверо неизвестных в медицинских масках напали на гражданку КНР в Москве. Угрожая ножом, они потребовали у 29-летней женщины 150 миллионов рублей и одну-две фуры товара с оптовой базы «Куйбышевское».

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что в 28 ноября полицию обратилась знакомая пострадавшей. Она рассказала, что 29-летнюю гражданку КНР утром 28 ноября встретили четверо неизвестных в медицинских масках. Угрожая ножом, они посадили ее в Lexus и вывезли в неустановленное место.

Там у девушки потребовали 150 миллионов рублей, а также одну-две фуры искусственных цветов с оптовой базы «Куйбышевское» — там работает брат пострадавшей. В результате злоумышленники на трех газелях приехали на базу, где получили от родственника товар. Кроме того, знакомый потерпевшей передал водителю такси, который ее привез, 270 тысяч рублей.

Правоохранители начали проверку. Сейчас они устанавливают сумму материального ущерба.