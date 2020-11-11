Неизвестные в медицинских масках ограбили кредитные организации в Челябинской области

По данным информагентства, 1 октября в финансовую организацию под видом клиента пришел мужчина в красной кепке, медицинской маске и очках. Они забрал у сотрудницы компании 30 тысяч рублей, пригрозив ей ножом. Отмечается, что аналогичное ограбление произошло в городе на прошлой неделе. Возбуждены уголовные дела.