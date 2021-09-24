В Санкт-Петербурге двое неизвестных с оружием и в масках совершили разбойное нападение на филиал банка в Невском районе. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Два человека зашли в отделение банка на проспекте Большевиков около 11 часов. Они угрожали работникам предметом, похожим на пистолет. Забрав крупную сумму денег, преступники скрылись с награбленным. Сколько денег они похитили, пока неизвестно. Сумма устанавливается.

Розыском преступников занимается вневедомственная охрана Росгвардии.

Издание «Фонтанка» написало, что грабители, угрожая сотрудникам банка, заставили их отдать деньги в разной валюте, в том числе в рублях. По предварительной информации, они похитили около двух миллионов рублей.

ИА «Невские новости» сообщило, что преступников пытался догнать руководитель отделения банка. Предположительно, одному из них на вид было около 30 лет, на нем была черная шапка, черные очки и маска. Приметы его подельника устанавливаются.

Ранее в России зафиксировали резкий рост выдачи кредитов.