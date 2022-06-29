Неизвестные устроили у храма в Москве стрельбу из автомата

Группа мужчин и девушка устроили стрельбу из автомата возле храма в Москве. Очевидцы вызвали полицию, сообщил РЕН ТВ.

Москвичи рассказали правоохранителям, что группа молодых людей открыла огонь из автомата у храма Успения Пресвятой Богородицы. Они выстрелили три раза, а потом скрылись. По словам свидетелей, в компании было трое мужчин и девушка. Полицейские объявили их в розыск и выясняют обстоятельства ЧП.

Экстренные службы Москвы съехались в среду к дому на улице Беловежской. Там мужчина угрожал подорвать гранату, которая оказалась муляжом, если его не призовут в армию. Соседи рассказали о том, что он был судим за убийство и изнасилование.