Неизвестные устроили поножовщину в СНТ в Москве

Двое неизвестных устроили поножовщину в московском садоводческом товариществе «Бархатная роща». Как сообщил источник «360» в экстренных службах города, один из пострадавших с колото-резанными ранами на груди и подбородке был доставлен в больницу.

Он вышел на улицу, чтобы проверить, почему лает собака и на него напали. После того, как его супруга вызвала полицию, выяснилось, что двое мужчин напали еще на восьмерых жителей деревни. Всего пострадали девять человек. О состоянии остальных пострадавших не сообщается.