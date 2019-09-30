Неизвестные устроили погром в московском ресторане
Неизвестные мужчины ворвались в ресторан «Мерси Баку» напали на мужчину и устроили погром. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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Инцидент произошел 30 сентября в заведении на улице Свободы, дом № 55. Двое мужчин забежали в ресторан и повредили имущество. В результате один из гостей получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь медики.
СМИ сообщали о стрельбе, но в пресс-службе ведомства эту информацию опровергли.
Злоумышленники с места преступления скрылись, сейчас сотрудники полиции занимаются их поиском. Сейчас все обстоятельства и детали случившегося выясняются.