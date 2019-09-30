Неизвестные устроили погром в московском ресторане

Американец ранил ножом пятерых посетителей ТРЦ и был убит Подробнее

Инцидент произошел 30 сентября в заведении на улице Свободы, дом № 55. Двое мужчин забежали в ресторан и повредили имущество. В результате один из гостей получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь медики.

СМИ сообщали о стрельбе, но в пресс-службе ведомства эту информацию опровергли.

Злоумышленники с места преступления скрылись, сейчас сотрудники полиции занимаются их поиском. Сейчас все обстоятельства и детали случившегося выясняются.