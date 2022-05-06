Неизвестные устроили несанкционированные раскопки поселения эпохи викингов под Псковом

Неизвестные люди провели несанкционированные раскопки на территории древнего поселения эпохи викингов рядом с деревней Горожане в Новосокольническом районе Псковской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на FlashNord.

Всего нарушители перекопали площадь в примерно 60-70 квадратных метров. На этой территории злоумышленники пытались найти древние артефакты.

Данное поселение является наиболее богатым периода X–XI века на Северо-Западе России. В 2019 году археологи нашли там более 500 артефактов.