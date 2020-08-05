Неизвестные украли со счетов московской пенсионерки и ее сына более 30 млн рублей

В правоохранительные органы обратился москвич, который рассказал, что злоумышленники украли с его банковского счета более шести миллионов рублей, а со счета его мамы — более 24 миллионов. Полиция проводит расследование.

У неработающего 50-летнего мужчины злоумышленники неизвестным способом получили доступ к счету в одном из крупных банков страны. Полиция установила, что хакеры перевели с банковского счета москвича шесть миллионов 781 тысячу рублей.

Им удалось также перенаправить средства со счета матери пострадавшего. Они перевели 24 миллиона 619 тысяч рублей. В общей сложности неизвестные украли 31 миллион 400 тысяч рублей.

Сейчас правоохранительные органы проводят оперативную работу и продолжают расследование.

Мошенники стали работать изощреннее, и теперь они могут украсть деньги со счета в обход кодов от банковских приложений. Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались, что им перестали приходить push-уведомления о переводах средств или SMS с кодами для подтверждения оплаты покупок. А о том, что денег на счете стало меньше, пользователи узнавали позже.