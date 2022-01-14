Неизвестные украли канализационные трубы из жилого дома в Петербурге

Полиция разыскивает злоумышленников, которые украли канализационные трубы из-подвала жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УК ДОМСПб.

По данным сайта «Политика сегодня», жители дома страдают от сильного запаха отходов, так как сейчас нечистоты падают просто на под подвала.

«В правоохранительные органы подано заявление о хищении общедомового имущества. Пострадали четыре парадных. Канализационная система в подвале полностью отсутствует», — рассказала руководитель пресс-службу Анастасия Бессонова.

Также она предположила, что трубы сдали на металлолом.