Неизвестные сожгли бытовки мигрантов на стройке ЖК «Дубровка»

Бытовки, в которых проживают мигранты, строящие жилищный комплекс «Дубровка» в Новой Москве, подожгли неизвестные. Какой-либо информации о поджигателях и пострадавших нет.

По данным «Мосленты», многие могли относиться к мигрантам неприязненно. Местные жители уверили, что за последние три месяца состоялись две массовые драки с их участием, а также что приезжие часто пристают к местным женщинам. Один из опрошенных говорил, что в последнее время драки под его окном проходят регулярно. А полиция не отвечает на «бытовуху», аргументируя это отсутствием работников.

Ранее массовая драка с поножовщиной между мигрантами произошла в районе Текстильщики на юго-востоке Москве в новогоднюю ночь 1 января. Девятерых киргизов, ставших участниками драки, задержали полицейские. Иностранцам выписали административные протоколы о нарушении режима пребывания на территории РФ. За это предусмотрен штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей и выдворение из страны.