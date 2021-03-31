Неизвестные сообщили о бомбе в ТЦ «Пассаж» и одной из школ Петербурга

Утром 30 марта в по номеру 112 обратилась заместитель директора школы № 127 на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что накануне ей на электронную почту поступило письмо, где было написано, что школа заминирована.

Правоохранители направились к школе и осмотрели учебное заведение. Они не нашли никаких предметов, которые бы могли взорваться. Однако из школы эвакуировали восемь человек, об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в полиции.

В тот же день поступило еще одно сообщение о «минировании», но уже в центре «Пассаж». Полиция проводит расследование обоих случаев.