Криминал 18 января 2023, 22:50 Неизвестные сняли колеса с Mercedes в Екатеринбурге

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Неизвестные злоумышленники в Екатеринбурге украли шины с автомобиля Mercedes на улице Татищева. Преступление попало на записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщил портал Е1.

Иномарка лишилась колес 16 января. Свидетелем случившегося стал один из жителей дома № 140. Он обратился в полицию, однако экипаж Росгвардии приехал более чем через час после вызова. На тот момент воры уже покинули место происшествия.

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По словам владельца машины, ущерб составил около 500 тысяч рублей, написал «Царьград».

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