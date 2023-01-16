Криминал 16 января 2023, 16:45 Неизвестные сняли фары с автомобиля Porsche в Екатеринбурге

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Жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что с ее автомобиля Porsche неизвестные сняли фары. Об этом сообщило издание Е1.

Ситуация произошла ночью 14 января в Заречном районе. По словам пострадавшей, за ее автомобилем могли следить.

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Информации о том, каков размер нанесенного ущерба, не поступало. Однако установка новых фар обойдется женщине примерно в 500 тысяч рублей, написало tagilcity.ru.

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