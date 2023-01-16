16 января 2023, 16:45
Неизвестные сняли фары с автомобиля Porsche в Екатеринбурге
Жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что с ее автомобиля Porsche неизвестные сняли фары. Об этом сообщило издание Е1.
Ситуация произошла ночью 14 января в Заречном районе. По словам пострадавшей, за ее автомобилем могли следить.
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Информации о том, каков размер нанесенного ущерба, не поступало. Однако установка новых фар обойдется женщине примерно в 500 тысяч рублей, написало tagilcity.ru.
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