Неизвестные снесли в Сургуте дом, пока его владелец отъехал по делам

Начальник отдела общественных связей регионального управления МВД Ольга Абмайкина обозначила, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».Однако при расследовании дела полиция столкнулась с трудностями, поскольку официально ни застройщик, ни городская администрация не сносили эту постройку. До сих пор не известно, кто именно это сделал.

В свою очередь директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач заверил, что пострадавшему мужчине предлагали заселиться на условиях коммерческого найма в одну из новостроек, которая находится в поселке Дорожный.

«Однако от этого варианта он отказался и сказал, что хочет встать в очередь на получение квартиры по соцнайму. Он уже отправил пакет документов в МФЦ и в 2020 году должен быть включен в список льготников», — рассказал чиновник.