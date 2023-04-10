Эксклюзив 10 апреля 2023, 06:45 Неизвестные с ножами, петардами и перцовым баллончиком устроили нападение на территории АЗС в Зеленограде Вооруженное нападение на девушку с использованием петард произошло на АЗС в Зеленограде РИА «Новости»

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На посетительницу АЗС в Зеленограде напали двое мужчин. Они угрожали ей ножами, запустили две петарды и прыснули перцовым баллончиком, сообщил источник «360».

Полицию вызвали около полуночи к автозаправочной станции на улице Новокрюковской. Заявитель рассказал, что на его глазах двое мужчин напали на девушку. Они побежали к ней навстречу, сначала угрожая словесно, а затем достав ножи. Преступники прыснули из газового баллончика и бросили большие петарды. Очевидец и девушка сумели убежать. На место выехала полиция.

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Ранее во Владивостоке полиция установила личность двух подростков, которые в феврале избили ногами 11-летнего мальчика. Видео нападения попало в соцсети.