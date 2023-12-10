Криминал 10 декабря 2023, 00:52 Неизвестные ранили ножом двоих охранников спорткомплекса в Петербурге Полиция задержала напавших на охранников посетителей спорткомплекса в Петербурге РИА «Новости»

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Полицейские задержали мужчин, которые ранили ножом двух охранников на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Конфликт произошел между двумя посетителями и охраной физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в доме 47-А по улице Коммуны. Мужчины хотели попасть в спортивный зал, но их пропустили только на смотровую площадку. Такой ответ посетителей не устроил и они напали на охранников.

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«В результате инцидента двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями», — уточнили в ведомстве.

Организатор турнира Елена Родионова сообщила «Известиям», что в конфликте участвовали родители спортсменов. Все произошло за пределами зала, соревнования продолжились.

Полиция начала проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законом.

Ранее охранники отделения Сбербанка в Омске передали сотрудникам полиции ворвавшуюся в помещение женщину с ножом, которая требовала передать ей деньги. В ходе допроса задержанная призналась, что действовала по инструкции телефонных мошенников.