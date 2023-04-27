Эксклюзив 27 апреля 2023, 19:56 Неизвестные прострелили ногу женщине на парковке в Красногорске Полиция возбудила дело после стрельбы в женщину на парковке в Красногорске Телеканал «360»

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В Красногорске женщине выстрелили в ногу на Авангардной улице. По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили «360» в УМВД России по городскому округу.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть отдела полиции по микрорайону Павшино 25 апреля. Правоохранителям сообщили, что возле одного из домов лежит женщина с травмой ноги.

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«По предварительным данным, пострадавшая проходила по улице и услышала несколько хлопков. После почувствовала боль в области ноги и упала», — уточнили в пресс-службе.

На место вызвали бригаду скорой. Медики доставили пострадавшую в Красногорскую ГКБ. Там из левого бедра женщины извлекли металлическую пулю для пневматического оружия. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается.

По словам очевидцев ЧП, на женщину напали на парковке возле дома № 2. Она припарковала машину и пошла к подъезду. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда к ней сзади подошли двое неизвестных мужчин и выстрелили по ногам, после чего скрылись, добавил источник «360». Преступников ищут.