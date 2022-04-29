Неизвестные пробили потолок в подвале и обокрали квартиру на 1-м этаже в Санкт-Петербурге

Неизвестные обокрали квартиру на первом этаже в Санкт-Петербурге. Для этого они пробили потолок в подвале дома. Об этом сообщил телеканал PiterTV.

Хозяйка квартиры обратилась в полицию. Она рассказала, что воры вынесли украшений на 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Ростова, который прибыл в гости к родственникам в Советский район, обокрал несколько квартир. Все награбленное злоумышленник продал. Во время задержания у него обнаружили оружие.