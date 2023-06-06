Криминал 06 июня 2023, 19:10 Неизвестные похитили сына советника Мосжилинспекции и потребовали выкуп Mash: сына советника Мосжилинспекции похитили и потребовали три миллиона рублей выкупа Flickr

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Злоумышленники похитили 21-летнего сына советника Мосжилинспекции и потребовали миллионный выкуп у его матери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, Наталии Алешниковой позвонили неизвестные и заявили, что ее сын у них. Она срочно отправилась домой, где обнаружила распахнутую дверь и беспорядок в комнате молодого человека.

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Причем женщина виделась с сыном еще утром и была на связи в течение дня. Теперь его телефон недоступен.

Злоумышленники потребовали у женщины выкуп: она должна была предоставить им три миллиона рублей в ближайшие часы. Похитители утверждают, что второкурсник задолжал им денег, поэтому его решили выкрасть.

Молодого человека ищут.