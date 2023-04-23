Криминал 23 апреля 2023, 19:40 Неизвестные похитили из банкоматов в Балашихе более 4 миллионов рублей — СМИ «112»: неизвестные в Балашихе вскрыли банкоматы и похитили из них 4,2 миллиона рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Балашихе вскрыли два банкомата и похитили из них 4,2 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, правоохранители уже объявили в розыск орудовавших монтировкой злоумышленников.

Источники «112» рассказали, что двое мужчин в одежде камуфляжной расцветки пробрались в здание сетевого супермаркета в жилом комплексе «Алексеевская роща». Монтировкой они вскрыли банкоматы — из одного достали 1,4 миллиона рублей, из второго — 2,8. Злоумышленникам удалось сбежать с места преступления. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Реклама

Кадры из магазина опубликовал Telegram-канал Shot. На видео — мужчина, проникающий в помещение через окно. Издание также показало вскрытые банкоматы — терминалы после визита преступников получили серьезные повреждения.

В новогоднюю ночь неизвестный взорвал банкомат в поселке Московский. В течение 11 минут мужчина подготовил все необходимое, и терминал разлетелся под бой курантов. Злодей забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении, правоохранители начали его поиски.