Неизвестные похитили два грузовика медицинских масок на 26 млн рублей в Подмосковье

Житель Москвы лишился медицинских масок на общую сумму 26 миллионов рублей. Он отгрузил товар и вместе со знакомым на двух машинах поехал сопроводить груз. Их остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, а «покупатели» поехали дальше. Теперь у него нет ни масок, ни денег за них.

Инцидент произошел 14 мая. Пострадавший отгрузил со склада на Осташковском шоссе в Московской области покупателям товар в две фуры и легковушку. Груз должны были доставить в Солнечногорск. Вместе со знакомым он решил сопроводить товар. Они сели в свои машины и поехали следом за грузовиками.

На МКАД, в районе съезда в Бусиновский проезд, их остановили дорожные инспекторы, чтобы проверить документы. Фуры поехали дальше.

После этого он созвонился с человеком, с которым контактировал по покупке, и тот сказал, что ждет его в Москве, и назвал адрес. На самом деле никого там не было. Сотрудники полиции начали проверку. По данным лишившегося масок мужчины, товара он отгрузил на сумму 26 миллионов рублей.