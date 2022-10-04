Неизвестные похитили 19 млн рублей из банка в Ставрополе | 360°

Криминал 04 октября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Неизвестные похитили 19 млн рублей из банка в Ставрополе

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Ограбление произошло в Ставрополе. Там группа неизвестных похитила из банка 19 миллионов рублей. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на Telegram-канал Short.

Злоумышленники нашли подходящий ключ и пробрались в офис банка. При этом преступление осталось незамеченным.

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«Всего фигуранты забрали 19 миллионов рублей, деньги были в ячейках и кассах. Сигнализация в это время не сработала», — сказано в сообщении.

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Сотрудники органов возбудили уголовное дело. На данный момент проходит расследование.

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