Криминал 08 декабря 2023, 14:21 Неизвестные отобрали у женщины за рулем 48 млн рублей в Химках Грабители похитили 48 млн рублей из машины женщины в Химках

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Группа преступников ограбила водителя в Химках, открыто похитив из салона его машины бумажный пакет с 48 миллионами рублей. По факту случившегося возбудили дело о грабеже, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

ЧП произошло днем 7 декабря на Юбилейном проспекте. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и личности причастных к грабежу.

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В прокуратуре Московской области уточнили, что деньги похитили из машины, припаркованной возле отделения банка. Внутри автомобиля находилась женщина. Ведомство также опубликовало видео момента побега грабителей с места преступления.

«Неизвестные открыли дверь автомобиля потерпевшей и похитили бумажный пакет с заднего сиденья, в котором находились денежные средства», — подчеркнули в пресс-службе.