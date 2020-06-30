Неизвестные открыли огонь по мирным жителям во Флориде

Мирные жители американского города Джексонвилл находились у офиса, когда по ним открыли огонь. Один человек погиб на месте, двоим потребовалась медицинская помощь из-за пулевых ранений.

Мотив, скрывшихся на автомобиле преступников, неизвестен. Жертвы хотели устроиться на работу в компанию Amazon и ждали своей очереди на собеседование. Полиция ищет преступников.

Ранее 12 человек пострадали от перестрелки в Миннеаполисе. Один из них погиб.