Неизвестные открыли огонь по машине и ограбили пассажиров под Можайском

Четверо неизвестных врезались во встречную машину под Можайском. Они избили, а затем ограбили водителя автомобиля и его пассажиров. Во время нападения преступники открыли огонь по людям. Сейчас пострадавшим оказывают помощь медики.

Авария произошла ночью 16 марта на 109-м километре трассы М1 «Беларусь», рассказал «360» источник в правоохранительных органах. В Chevrolet Lacetti въехала Geely, который ехал по встречке. В пострадавшей машине были граждане Белоруссии и Таджикистана, а за рулем сидел украинец.

Из Geely вышли четыре человека, которые начали стрелять по легковушке. Они разбили стекла, а затем один из нападавших заставил водителя пересесть на заднее сидение, угрожая пистолетом.

Остальные мужчины оставили Geely на месте аварии и тоже сели в машину. Они доехали до деревни Язево, высадили пострадавших и начали избивать. У иностранцев забрали деньги и все ценные вещи, затем нападавшие связали своих жертв скотчем и скрылись. Они прихватили с собой 75 тысяч долларов, пять iPhone и по одному Huawei P20L и P20. Общая сумма ущерба составила более 5,6 миллиона рублей.

Пострадавшего украинца с ушибом головы доставили в больницу. У гражданки Белоруссии врачи диагностировали огнестрельную рану правого бедра, а у гражданина Таджикистана — груди. Следователи завели уголовное дело и начали расследование.