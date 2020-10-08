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    08 октября 2020, 16:03

    Неизвестные ограбили пенсионерку в Петербурге и вынесли из квартиры украшения от Tiffany

    Дарья Морозова

    Воры вынесли из квартиры пенсионерки деньги и драгоценности от Tiffany в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Неизвестные ограбили пенсионерку в Петербурге и вынесли из квартиры украшения от Tiffany

    По данным источника, злоумышленники проникли в квартиру через окно. Они похитили 30 тысяч рублей и драгоценности хозяйки. Среди них три пары сережек, две цепочки, крестик, подвеска и четыре кольца, из них два обручальных, а два — от Tiffany. Точная сумма ущерба пока не известна. Правоохранители возбудили уголовное дело.

    Ранее двух жительниц Санкт-Петербурга заподозрили в краже одежды почти на 70 тысяч рублей из торгового комплекса «Охта Молл» на Брантовской улице.

    В полицию Красногвардейского района обратился охранник магазина одежды. Он сообщил, что инцидент произошел 30 сентября. В магазин пришли две молодые девушки. По словам работника ТЦ, они вынесли без оплаты одежду на 68  792 рубля.

    Мужчина заявил, что предполагаемые злоумышленницы имеют славянскую внешность, среднее и полное телосложения. У девушек светлые волосы, они были одеты в синие джинсы и кроссовки. Их примерный рост — 170-175 сантиметров.