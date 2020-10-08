Неизвестные ограбили пенсионерку в Петербурге и вынесли из квартиры украшения от Tiffany

По данным источника, злоумышленники проникли в квартиру через окно. Они похитили 30 тысяч рублей и драгоценности хозяйки. Среди них три пары сережек, две цепочки, крестик, подвеска и четыре кольца, из них два обручальных, а два — от Tiffany. Точная сумма ущерба пока не известна. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее двух жительниц Санкт-Петербурга заподозрили в краже одежды почти на 70 тысяч рублей из торгового комплекса «Охта Молл» на Брантовской улице.

В полицию Красногвардейского района обратился охранник магазина одежды. Он сообщил, что инцидент произошел 30 сентября. В магазин пришли две молодые девушки. По словам работника ТЦ, они вынесли без оплаты одежду на 68 792 рубля.

Мужчина заявил, что предполагаемые злоумышленницы имеют славянскую внешность, среднее и полное телосложения. У девушек светлые волосы, они были одеты в синие джинсы и кроссовки. Их примерный рост — 170-175 сантиметров.