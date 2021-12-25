Неизвестные ограбили банк в Уфе

Неизвестные ограбили один из банков в Уфе, используя похожий на пистолет предмет. Теперь преступников разыскивают полицейские, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

«По предварительным данным, двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, совершили хищение денежных средств», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что на офис одного из банков на улице Цурюпы напали днем 25 декабря. Правоохранители завели уголовное дело по статье о разбое. Сейчас они ищут тех, кто ограбил финансовую организацию.

По информации некоторых Telegram-каналов, речь идет об ограблении Росбанка. Преступники вынесли из офиса более четырех миллионов рублей. Как написал сайт Ufa1.ru со ссылкой на источник, грабители скрылись на машине ВАЗ-2110.