Эксклюзив 07 декабря 2023, 23:53 Неизвестные обстреляли водителя иномарки на юге Москвы МВД: один человек получил ранение при обстреле машины на юге Москвы Telegram-канал/Прокуратура Москвы

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Группа злоумышленников на автомобиле Audi заблокировала движение машины Mazda и открыла стрельбу по водителю на улице Шипиловская на юге Москвы. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил ранение. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили что нападение произошло около 19:00.

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«На улице Шипиловской неизвестные на автомобиле Audi заблокировали автомобиль Mazda после чего произвели несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия в сторону водителя водителя иномарки и скрылись. Предварительно, пострадал один человек», — заявили в пресс-службе.

Собеседник «360» добавил, что сейчас на месте работает следственная группа для установления всех обстоятельств происшествия.

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что стрелявшие в водителя злоумышленники забрали у него сумки с деньгами. Точную сумму ущерба пока не установили. Машину вооруженных людей нашли брошенной недалеко от места преступления. Прокуратура взяла под контроль установление причастных к нападению, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела о разбое.