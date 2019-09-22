Неизвестные обстреляли троих жителей Омска
Трое мужчин повздорили с неизвестными возле одного из омских кафе. Во время конфликта по ним открыли огонь и теперь пострадавшие лежат в больнице с огнестрельными ранениями. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на УМВД РФ по Омской области.
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Инцидент произошел в ночь на 22 сентября рядом с кафе на улице Окружная дорога. Там между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого трое человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали.
По информации МВД по региону, по предварительной информации, неизвестные стреляли из травматического оружия. Они ранили участников конфликта в «область туловища».
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.