Неизвестные обстреляли троих жителей Омска

Мужчина с ножом ранил российских военных в Таджикистане Подробнее

Инцидент произошел в ночь на 22 сентября рядом с кафе на улице Окружная дорога. Там между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого трое человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

По информации МВД по региону, по предварительной информации, неизвестные стреляли из травматического оружия. Они ранили участников конфликта в «область туловища».

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.