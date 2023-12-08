Криминал 08 декабря 2023, 09:05 Неизвестные обстреляли машину и похитили деньги у водителя на юге Москвы Прокуратура: грабители обстреляли машину на юге Москвы и похитили деньги Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Telegram

Читать 360tv в

Неизвестные обстреляли машину на Шипиловской улице в Москве. После этого они похитили из авто сумки, в которых, предварительно, лежали деньги и скрылись. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Группа грабителей подошла к 35-летнему мужчине, который ехал за рулем транспортного средства, и начали стрелять. Воспользовавшись шоком жертвы, злоумышленники похитили сумки, в которых, по предварительной информации, лежали деньги. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

Реклама

Стражи правопорядка нашли брошенную машину подозреваемых, которую те бросили неподалеку от места происшествия.

Прокуратура Южного административного округа взял на контроль установление лиц, причастных к совершению преступления, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».