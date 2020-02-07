Неизвестные напали на журналистку и адвоката в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали неизвестные в гостинице «Континенталь» в Грозном, сообщило РИА «Новости».
СМИ пишут, что к женщинам подошли несколько человек и начали избивать. Они сейчас направляются в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.
Ранее «360» сообщал, что в центре Симферополя избили репортера телеканала «Крым 24» Николая Уварова. Неизвестный мотоциклист проломил журналисту скулу, сделавшему замечание о езде по пешеходной зоне. В республиканском МВД сообщали, что нападавший является уроженцем Чечни.