Неизвестные напали на журналистку и адвоката в Грозном

СМИ пишут, что к женщинам подошли несколько человек и начали избивать. Они сейчас направляются в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.

Ранее «360» сообщал, что в центре Симферополя избили репортера телеканала «Крым 24» Николая Уварова. Неизвестный мотоциклист проломил журналисту скулу, сделавшему замечание о езде по пешеходной зоне. В республиканском МВД сообщали, что нападавший является уроженцем Чечни.